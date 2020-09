Coronavirus : Le ministre français de l’Économie annonce être positif

Bruno Le Maire a été testé positif au Covid-19 et s’est placé en isolement, a-t-il annoncé ce vendredi sur Twitter. Il a précisé qu’il ne présente aucun symptôme et qu’il continue d’exercer ses fonctions.

