Logiciel espion Pegasus : Le ministre israélien de la Défense se rend à Paris

Le logiciel Pegasus, de la société israélienne NSO, est soupçonné d’avoir été utilisé pour espionner notamment quatorze chefs d’État, dont le président français Emmanuel Macron.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, se rend cette semaine à Paris afin de «tenir au courant» les autorités françaises des derniers développements concernant la NSO, société de cybersécurité israélienne dont le logiciel Pegasus est soupçonné d’avoir été utilisé pour espionner Emmanuel Macron . «Mercredi, le ministre de la Défense, Benny Gantz, se rend en France pour rencontrer la ministre des armées, Florence Parly, et mener un dialogue sur les questions stratégiques et de sécurité. Il tiendra au courant la ministre au sujet de la NSO», a indiqué mardi, dans un communiqué, le ministère israélien de la Défense.

Le logiciel Pegasus est au cœur d’un scandale mondial d’espionnage qui a poussé l’ONG Reporters sans frontières à réclamer un moratoire sur ses ventes, et la chancelière allemande Angela Merkel à demander plus de restrictions sur la vente de ces systèmes. Les organisations Forbidden Stories et Amnesty International ont obtenu une liste de 50’000 numéros de téléphone, sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 pour être potentiellement surveillés, et l’ont partagée avec un consortium de 17 médias qui ont révélé son existence, la semaine dernière. Pegasus aurait permis d’espionner les numéros d’au moins 180 journalistes, 85 militants des droits humains ou encore de 14 chefs d’État dont le président français Emmanuel Macron – ce que NSO réfute.