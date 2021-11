Hockey sur glace – Le miracle n’a pas eu lieu aux Vernets

Une occasion, un tir et un but: cela ne pouvait pourtant pas plus mal commencer pour les les Aigles et Sandro Zurkirchen , venu renforcer les Grenat dans la cage alors que Gauthier Descloux est toujours blessé et Stéphane Charlin jugé encore trop « juste » par le nouveau coach. Le portier expérimenté de Kloten a encaissé ce premier but après 2’14’’ entre les jambes à la suite d’un bel effort de la quatrième ligne des Zougois et de Luca De Nisco. La poisse. Mais une fois qu’il s’est bien mis dans la peau d’un Aigle, l’ex-gardien de Lausanne et de Lugano a réalisé des arrêts importants qui ont permis à ses nouveaux copains d’y croire jusqu’au bout face aux Zougois.