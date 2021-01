Chapecoense retrouve à nouveau la lumière. Relégué en deuxième division fin 2019, le club brésilien n’aura passé qu’une saison en dehors de l’élite. Assuré de remonter depuis le 13 janvier et une victoire contre Figueirense (2-1), il ne lui restait plus qu’à valider le titre de champion.

Chapecoense en a bavé et est passé tout près de se faire chiper sa couronne. Avant l’ultime journée, l’América FC affichait le même total de points. Le «Verdão» a finalement validé sa première place en l’emportant contre Confiança, dans la nuit de vendredi à samedi, grâce à un penalty inscrit… à la 90+6e! Sur une panenka, qui plus est.

Après la rencontre, Alan Ruschel a eu l’honneur d’être le premier à brandir le trophée, en qualité de capitaine. Le symbole est immense puisque quatre ans et demi plus tôt, en novembre 2016, le défenseur était assis dans l’avion qui s’est crashé et a décimé la quasi-totalité de l’équipe.