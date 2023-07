Après Londres, Paris livre des missiles de croisière Scalp à Kiev

Perturber la logistique

Il dispose d’une portée de plus de 250 kilomètres, plus que toutes les autres armes fournies à Kiev par les pays occidentaux, ce qui lui donne accès aux zones dans l’Est du pays aujourd’hui contrôlées par les Russes. «C’est essentiel aux forces ukrainiennes pour perturber la logistique ainsi que le commandement et le contrôle russes», explique à l’AFP Ivan Klyszcz, chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS), en Estonie.