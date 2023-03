Etats-Unis: Le Mississippi dévasté par des tornades, au moins 25 morts

«C’est une tragédie», a déclaré sur Twitter le gouverneur de l’État, Tate Reeves, évoquant des «dégâts dévastateurs», après le passage de ces tornades qui ont parcouru le Mississippi sur plus de 150 km d’ouest en est. «L’échelle des pertes et dégâts est manifeste dans toutes les zones touchées aujourd’hui», a-t-il expliqué après s’être rendu à Silver City, l’une des villes frappées le plus durement. Le bilan s’élève à 25 morts et des dizaines de blessés, selon les services d’urgence de l’État du Mississippi (MSEMA). Quatre personnes portées disparues «ont été retrouvées», ont-ils ajouté.