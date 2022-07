Etats-Unis: Le Mississippi devient le septième Etat à refuser l’IVG

États-Unis : Le Mississippi devient le septième État à refuser l’IVG

La dernière clinique à proposer l’avortement dans l’État américain du Mississippi a fermé ses portes, alors que pro- et anti-IVG s’affrontaient devant ses portes.

Le Mississippi est devenu jeudi le septième État américain à interdire les avortements depuis la volte-face de la Cour suprême, ce qui a donné lieu à d’ultimes face-à-face devant une clinique de Jackson . Radieux ou en colère, défenseurs et opposants du droit à avorter se sont affrontés devant l’établissement «Jackson Women’s Health Organisation», au cœur de la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l’IVG.

Surnommé la «Maison rose» en raison de la couleur de ses murs, l’établissement a pratiqué mercredi ses dernières interruptions de grossesse et recevait jeudi ses dernières patientes pour des consultations de suivi. Brandissant de grandes affiches appelant à «aimer Dieu de tout son cœur, âme, force et esprit», des dizaines d’opposants à l’IVG les ont accueillies avec des prières et de la musique.