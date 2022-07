Le mobilier en vogue affiche fièrement ses courbes 

Fini, les angles et les arêtes! Du moins en ce qui concerne la décoration intérieure. La mode est au mobilier arrondi.

Pieds de tabouret et table d’appoint tout en rondeurs: le temps des angles et des arêtes est révolu.

Après de nombreuses années dominées par du mobilier aux lignes dures, avec des arêtes et des angles droits, les meubles affichent désormais plus que jamais leurs rondeurs, que ce soit dans les magazines de décoration, sur Instagram ou sur Pinterest. Ce qui était encore récemment considéré comme vieillot et dépassé est à nouveau ultratendance. Le magazine britannique «Vogue» a baptisé cette tendance des meubles arrondis «puffy furniture» («mobilier gonflé», en français).

La tendance aux meubles arrondis n’est pourtant pas nouvelle. Fortement apprécié à la fin du 19ème et début du 20ème siècle, l’Art nouveau se caractérisait déjà par des lignes courbes. Les formes généreuses et douces étaient également en vogue dans les années 1970. Aujourd’hui, elles font un retour en force, laissant néanmoins les couleurs criardes aux années 1970.

Le mobilier arrondi est enveloppant

Les experts partent du principe que cette tendance est liée, comme tant d’autres, à la pandémie du coronavirus. Nous aspirons à nouveau à plus de confort dans nos intérieurs, qui doivent davantage ressembler à une oasis de bien-être et moins à un salon d’exposition parfaitement stylé. Le mobilier arrondi renvoie un côté moelleux, enveloppant et, associé au bon mélange de textile, donne l’impression d’être sur un nuage.

Mais il n’y a pas que pour les chaises et les canapés que les angles et arêtes ont été mises au placard: les tables d’appoint et les coiffeuses prennent également des rondeurs, de même que les miroirs. À en croire ces mêmes experts, cette tendance n’est pas prête de disparaître à la fin de l’année, mais devrait encore nous accompagner dans les dix prochaines années.

Voici comment créer une déco tout en rondeur dans votre intérieur