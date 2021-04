Xbox, Xbox Live Gold, gratuit, free-to-play, jeu vidéo, jeux vidéo, console, Apex Legends - Le mode multijoueur devient gratuit sur plus de 50 jeux

Xbox : Le mode multijoueur devient gratuit sur plus de 50 jeux

Il n’est plus nécessaire de posséder un abonnement payant Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur une cinquantaine de titres gratuits.

Comme promis il y a environ un mois, Microsoft a annoncé mercredi par le biais d’un communiqué que pour profiter du mode multijoueur sur les jeux disponibles en «free-to-play» (gratuit avec des achats intégrés) il n’était désormais plus nécessaire d’être abonné au service payant Xbox Live Gold. Dans la liste qui comprend une cinquantaine de jeux, on retrouve de gros titres comme «Apex Legends», «Call of Duty Warzone», «Destiny 2», «Fortnite», «Rocket League» ou encore «World of Tanks».