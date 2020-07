Écologie

Le modèle Suédois montre aussi ses faiblesses

Réputée pour ses avancées écologiques et son bilan carbone dans le peloton de tête européen, le royaume scandinave veut devenir l'une des premières nations neutres en carbone d'ici 2045. Mais le modèle a ses limites.

Le pays ne fait quasiment plus usage de combustibles fossiles. Mais ses citoyens consomment bien plus que la moyenne de l’UE.

La Suède est aujourd'hui en pointe en termes de tri sélectif, recyclage et énergies vertes. À cheval sur le cercle Arctique, le vaste pays de 10,3 millions d'habitants, plongé dans le noir et le froid en hiver, produit une électricité quasi exempte de combustibles fossiles, combinant nucléaire et énergies renouvelables (hydroélectricité notamment).