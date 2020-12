Ornithologie : Le moineau cisalpin est surveillé de près en Suisse

Le piaf, proche cousin du moineau domestique bien connu en Suisse, est considéré comme vulnérable sur la liste rouge mondiale. La Station ornithologique suisse veut améliorer le suivi de ses effectifs.

Le moineau friquet se distingue des moineaux domestiques et cisalpins par la tache sombre qui orne ses joues et son collier blanc. Le mâle et la femelle sont identiques chez cette espèce.

Le mâle du moineau domestique, le plus commun de nos moineaux, se reconnaît facilement à sa bavette noire et ses joues et calotte grises.

C’est surtout au Tessin que l’on retrouve le moineau cisalpin en Suisse. Le mâle se distingue du mâle du moineau domestique à sa calotte entièrement rousse et ses joues blanches. On ne peut pas différencier les femelles des deux espèces.

Habitat et pesticides en cause

Les causes possibles de son déclin potentiel sont la perte de ressources alimentaires due à l’utilisation de pesticides et du manque de possibilités de nicher dans les zones urbaines dues à la rénovation des vieux bâtiments et à l’architecture moderne des nouvelles constructions, explique la Station ornithologique. La diminution des espaces verts peut également être mise en cause.