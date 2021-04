Ce sont des instants de solitude qu’on ne souhaite à personne. Même pas à notre pire ennemi. Même pas au pire des arbitres! Dimanche, lors du derby de Sofia entre le Tsarsko Selo du Vaudois Karim Rossi et le CSKA Sofia, le directeur de jeu a oublié ses cartons aux vestiaires et vécu un grand moment de solitude.

«Sur le moment, je n'avais pas vu ce qu'il s'était passé, a confié Karim Rossi, entré quelques minutes plus tard sur le pré et qui a participé au succès 2-1 des siens. Mais ensuite, je l'ai remarqué qui courait chercher son carton auprès du quatrième arbitre et là, c'est sûr qu'on a tous bien rigolé. J'ai encore revu la vidéo après le match et ce n'était pas mal du tout!»