Ignazio Cassis à Paris : «Le moment était venu de revitaliser nos relations»

Les deux présidents ont semblé tournés vers un avenir plus serein plutôt que de ressasser les bisbilles du passé.

Ignazio Cassis et Emmanuel Macron se sont entretenus au Palais de l’Elysée vendredi soir, en marge du Forum de Paris sur la Paix qui a lieu ce weekend dans la capitale française et auquel la Suisse est conviée. «Le moment était venu de revitaliser nos relations», a déclaré Ignazio Cassis après sa rencontre, comme le relève la RTS.

«Le président de la Confédération et le président Macron ont salué la richesse des relations bilatérales entre la Suisse et la France ainsi que l’intensité de leur coopération transfrontalière», a noté le DFAE. Ukraine, ONU, relations Suisse-UE, environnement, une multitude de thèmes ont été abordés, sans que l’entretien ne débouche sur un quelconque engagement allant au delà des déclarations d’amitié réciproque et de volonté de bonne collaboration.