«Le moment le plus important depuis la création de l'euro»

regex 22.07.2020 à 08:27

Super! Ils pourront s'endetter encore plus. En plus, ça leur permet d'éviter la vraie plus grande crise que l'UE est en train d'affronter : le réchauffement climatique. Mais vu qu'ils ne veulent pas investir dans l'écologie à long terme, ils préfèrent se focaliser sur l'autre danger plus immédiat et oublier l'autre.