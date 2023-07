Dérèglement climatique: Le monde a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré

L’été 2023 se dessine progressivement comme hors norme dans les annales humaines, avec la confirmation, jeudi, par l’observatoire européen Copernicus, que l’effet combiné du changement climatique et le retour du phénomène El Niño poussent les températures sur océans et sur terre à des niveaux jamais vus.

Une «anomalie»

«Le mois de juin a été le plus chaud au niveau mondial, un peu plus de 0,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne 1991-2020, dépassant de loin le précédent record de juin 2019», a indiqué l’observatoire du changement climatique Copernicus (C3S) de l’Union européenne, dont les données, qui remontent à 1950, sont parmi les plus fiables et utilisées du monde avec celles de l’américain NOAA.