Greta Thunberg

Le monde a franchi un «point de basculement social»

La militante suédoise pour le climat s’est prononcé sur le mouvement «Black lives matter» et le réchauffement climatique dans une interview diffusée samedi sur BBC News.

On assiste à un «réveil»

«C'est toujours le combat pour la justice», a déclaré l'adolescente de 17 ans au sujet du mouvement qui a suivi la mort de George Floyd, américain noir tué par des policiers aux Etats-Unis. «On dirait qu'on a passé une sorte de point de basculement social, où les gens commencent à réaliser qu'on ne peut pas continuer à détourner le regard, on ne peut pas mettre ces choses sous le tapis, ces injustices». «On ne peut pas détourner le regard de ce que notre société a ignoré depuis si longtemps, qu'il s'agisse d'égalité, de justice ou de développement durable», a-t-elle poursuivi.

«Ce n'est pas une opinion, c'est un fait»

La jeune fille, devenue une porte-parole et un symbole du mouvement de la jeunesse dans la lutte contre le réchauffement de la planète, estime néanmoins que «la crise écologique et climatique ne peut pas être résolue avec les systèmes politique et économique actuel», «ce n'est pas une opinion, c'est un fait».