Coronavirus : Le monde a les yeux rivés sur Donald Trump

Le médecin de la Maison-Blanche a finalement admis que l’état initial de son patient avait été plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré dans un premier temps. Le retour de Donald Trump est incertain.

Aux Etats-Unis, un optimisme prudent domine dans l’entourage de Donald Trump, hospitalisé depuis vendredi après avoir été testé positif au Covid-19. En France, Paris est en «alerte maximale» et les bars de la capitale et de sa proche banlieue devront fermer à partir de mardi, a annoncé le préfet de police.

Un optimisme prudent domine dans l’entourage de Donald Trump, hospitalisé depuis vendredi après avoir été testé positif au Covid-19. Et ce bien que le médecin de la Maison-Blanche ait finalement admis que l’état initial de son patient avait été plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré dans un premier temps.

«Alerte maximale» à Paris

Les bars devront fermer à partir de mardi à Paris et dans sa proche banlieue pour deux semaines, a annoncé le préfet de police de la capitale française. Il a détaillé une série de nouvelles restrictions pour faire face à la progression de l’épidémie de Covid-19. Une jauge est en outre imposée dans les centres commerciaux et les grands magasins qui accueilleront «au maximum un client pour quatre mètres carrés» et les piscines seront fermées aux adultes, a-t-il expliqué. Les salles de sport et de fitness restent fermées.