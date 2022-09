Crise énergétique : Le monde agricole doit se préparer, «sans céder à la panique»

Face à la menace d’une pénurie d’électricité cet hiver, l’Union suisse des paysans (USP) appelle les exploitations agricoles à se préparer. Dans un rapport publié vendredi dernier, elle a présenté une série de mesures et de stratégies pour faire face à d’éventuelles coupures de courant. «Cette publication n’a pas pour objectif de créer la panique mais plutôt d’inciter à agir», explique dans une interview Michel Darbellay, responsable du département production, marché et écologie et responsable division production animale de l’USP.

La faîtière invite chaque exploitation agricole à «évaluer sa vulnérabilité en se posant la question suivante: comment faire face à une coupure de courant, de durée variable et en fonction des besoins essentiels et prioritaires?» poursuit Michel Darbellay. En effet, l’arrêt de certains processus «peut mettre en danger le bien-être, voire carrément la protection des animaux. Sans oublier que le redémarrage des processus et des installations, notamment dans les industries, peuvent nécessiter plus de temps que la coupure elle-même», ajoute-t-il.