Environnement : Le monde au chevet de la nature, menacée de toutes parts, vendredi à Marseille

La plus grande organisation de protection de la nature va tenter, dès vendredi, à Marseille, de trouver des pistes pour sauver ce qui peut l’être.

Des espèces menacées de disparition, des paysages ravagés par les flammes ou les pluies, la vie sauvage mise à mal par l’homme: la plus grande organisation de protection de la nature, l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), réunit à partir de vendredi, à Marseille (France), son congrès chamboulé par le Covid-19, au moment où la destruction de la nature s’accélère dramatiquement.

«L’UICN est vraiment unique, car elle rassemble gouvernements et ONG, grandes comme petites», avec 1400 membres et le soutien de 16’000 experts, souligne Susan Lieberman, vice-présidente de l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

Un million d’espèces menacées

Le congrès, organisé habituellement tous les quatre ans, se tiendra du 3 au 11 septembre, après deux reports dus à la pandémie. Depuis sa dernière édition, à Hawaï, en 2016, les signaux d’alarme sur l’état de la planète se multiplient. Selon les experts biodiversité de l’ONU, jusqu’à un million d’espèces animales et végétales sont menacées de disparition. La nature «décline plus vite que jamais dans l’histoire humaine», avertissaient-ils en 2019.

Le public est plus sensible

Des négociations internationales sont en cours pour tenter d’inverser la tendance, dans le cadre de la COP15 biodiversité, qui se tiendra en Chine en avril 2022. Sans être un espace de négociations à proprement parler, le congrès de l’UICN y jouera un rôle, en réunissant différents acteurs et en définissant des priorités pour les prochaines années.

«Quand l’UICN dit " ceci est notre position ", ce n’est pas celle d’une association de protection de la nature de plus, c’est la position éclairée de presque tous les gouvernements et ONG», souligne Susan Lieberman. Point positif, «la sensibilisation du public est bien plus grande» qu’en 2016, de même que celle du monde économique, constate Gavin Edwards, de WWF International.