Louis Vuitton, Off-White – Le monde de la mode pleure le roi du streetwear, mort à 41 ans

«J’ai le cœur brisé par la perte de mon cher ami Virgil Abloh. Il était unique», écrit Gigi Hadid, sur Instagram (voir le post ci-dessous). Ce message du top model californien fait partie des nombreux hommages que le monde de la mode rend depuis dimanche après-midi à Virgil Abloh . Le créateur américain, âgé de 41 ans, a été emporté par le cancer. Off-White, la marque de prêt-à-porter qu’il avait fondée, et Louis Vuitton dont il était directeur artistique des collections masculines ont confirmé la triste nouvelle. Le styliste était le maître incontesté du streetwear ; son succès lui avait ouvert les portes de la maison phare du groupe LVMH dont il a modernisé l’image.

«Sa gentillesse et sa générosité énergique ont laissé une impression durable à toutes les personnes qu’il a côtoyées, poursuit Gigi Hadid. Il faisait en sorte que chacun se sente particulier. Il sera profondément regretté, chéri et célébré par moi et par toutes les personnes qui ont eu la chance de travailler avec lui.»