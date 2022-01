mort de Thierry Mugler – Le monde de la mode pleure un couturier exubérant et précurseur

Défilés grandioses

Formé comme danseur de ballet, Thierry Mugler était aussi un metteur en scène hors pair. Dès les années 1970, il présentait des défilés qui ressemblaient à des spectacles. «J’ai toujours pensé que la mode ne se suffisait pas à elle-même et qu’il fallait la montrer dans son environnement musical et théâtral», a-t-il souvent expliqué. Entre 2013 et 2014, il avait réalisé un autre rêve en lançant le cabaret «Mugler Follies».