Climat : Le monde de l’énergie se réunit face au rebond de ses émissions

En vue de la COP26 en fin d’année, le monde de l’énergie se réunit mercredi pour chercher les moyens de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, dont un «très fort rebond» est à craindre cette année avec la reprise économique.

L’enjeu est d’importance: après un coup de frein lié à la pandémie de Covid-19 – un recul inédit depuis la Seconde guerre mondiale – les émissions liées à l’énergie sont reparties, et leur bilan en décembre 2020 dépassait déjà celui de 2019. Et déjà se profile une reprise économique pas si «verte», a alerté l’ONU début mars, malgré les promesses de nombreux gouvernements.

20% de plans «verts»

«Le leitmotiv c’est coopération et coordination internationales, notamment en matière de technologies propres: c’est bien que les pays aient des engagements nationaux mais cela ne suffira pas pour atteindre les objectifs climatiques globaux», plaide-t-il. L’économiste turc évoque un besoin de «transition profonde dans tous les secteurs où la demande énergétique est forte», et la nécessité d’«identifier des moyens d’action à court terme»: «ce qui va se passer dans les dix ans sera critique».

Ainsi dans les transports, secteur très émetteur avec l’industrie et la production d’électricité, qui connaît un boom des voitures électriques mais surtout des SUVs (respectivement 4% et 42% des ventes en 2020). «Alors nous avons deux devoirs, et nous en discuterons mercredi», dit Fatih Birol: «trouver des incitations en faveur des moyens de transport propres, mais aussi des freins financiers aux plus polluants».