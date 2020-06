Coronavirus

Le monde divisé sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine

L’étude sur le dérivé de la chloroquine publiée dans la revue scientifique The Lancet, qui juge la molécule inefficace face au Covid-19, a incité certains pays à arrêter son utilisation alors que d’autres Etats continuent de louer son efficacité.

L’étude, publiée le 22 mai dans la revue scientifique The Lancet, conclut que l’hydroxychloroquine (HCQ), dérivée de l’antipaludéen chloroquine, n’est pas efficace contre le Covid-19 et qu’elle augmente même le risque de décès et d’arythmie cardiaque. Sa méthodologie a toutefois été remise en cause par une partie de la communauté scientifique, tout comme l’avaient été les méthodologies de précédentes études louant son efficacité.