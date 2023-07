Climat: «Le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses»

Le phénomène El Niño ne fera qu’amplifier l’occurrence et l’intensité des vagues de chaleur extrême.

Au moment où l’hémisphère nord aborde un pic des vagues de chaleur , l’ONU n’a pas apporté de nouvelles rassurantes, mardi. «Ces phénomènes continueront à s’intensifier, et le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses», a déclaré John Nairn, expert auprès de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies, lors d’un point de presse régulier à Genève.

«Le phénomène El Niño, qui s’est récemment déclaré, ne fera qu’amplifier l’occurrence et l’intensité des vagues de chaleur extrême», a-t-il indiqué. En Amérique du Nord, en Asie, en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, les températures vont dépasser les 40 °C pendant plusieurs jours, cette semaine, en raison de l’intensification de la vague de chaleur.

«L’un des phénomènes notables que nous avons observés est que le nombre de vagues de chaleur simultanées dans l’hémisphère nord a été multiplié par six depuis les années 1980. Cette tendance ne montre aucun signe de diminution», a relevé John Nairn. «Je crains donc que nous ne soyons pas au bout de nos peines et que ces vagues n’aient de graves répercussions sur la santé et les moyens de subsistance de l’homme», a-t-il ajouté. Selon les experts, les gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur sont à l’origine du changement climatique.