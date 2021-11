Lausanne Esports : «Le monde du gaming et de l'e-sport me motivent de fou»

L'éditeur Riot Games a lancé un circuit compétitif sur «Teamfight Tactics» qui aiguise les appétits. Notamment celui de Timothée Gold, gamer de l’eLS.

Le gamer suisse de 18 ans Timothée Gold espère se faire un nom lors des prochaines compétitions de «TFT». Danick Kury

Tout réussit à «Teamfight Tactics» («TFT») depuis quelques semaines. Le jeu développé par Riot Games surfe sur le très bon accueil réservé à son tout nouveau set 6, sa dernière mise à jour majeure, ainsi qu’à son circuit compétitif très complet. Tour d'horizon avec Timothée Gold, alias eLS Naaqba, gamer de 18 ans au Lausanne Esports.

Comment as-tu découvert «TFT»?

J'ai toujours aimé jouer, à «Minecraft», «FIFA» ou «Fortnite». Mais c’est le streamer français Gotaga qui m'a fait découvrir «TFT», car il y joue beaucoup en début de set. Ce qui me plaît, c'est que c'est une partie d'échecs avec plus de diversité, car tu dois t'adapter en temps réel à ce que le jeu te donne. J'aime beaucoup réfléchir et j'ai de la facilité à anticiper ce qui va arriver.

Quels ont été tes succès?

J'ai atteint le niveau Challenger sur le set 4.5, c'est-à-dire le grade ultime sur les parties classées (ranked). Tu te sens tout puissant parmi le top 100 des meilleurs joueurs en Europe! J'ai participé à plusieurs LAN, dont une en octobre à Eaubonne près de Paris organisée par Arma Team. J'y ai rencontré Shaunz, qui est l’un des joueurs qui m'impressionnent le plus car il garde toujours beaucoup d'options en jeu afin de ne pas être surpris par le hasard. En plus de ça, il est aussi sympa en vrai qu'en stream!

Que change le nouveau circuit compétitif?Il y a maintenant trois manières de se qualifier aux Worlds en Europe: trois Majors avec 128 joueurs via des Open Qualifiers dès le rang Diamant II, des qualifiés directs parmi les meilleurs joueurs des parties ranked ou via une dernière compétition, le Super Brawl, qui sera un tournoi dans plusieurs pays. Mon but: faire les Open Qualifiers et essayer de me qualifier!

Quel est ton regard sur ce circuit et le set 6?

Riot Games a fait un gros taf pour développer la scène professionnelle, en se calquant sur le modèle de Rocket League, tout en récompensant les meilleurs joueurs du ladder (ndlr: le classement des parties classées). L'éditeur a appris de ses erreurs, aussi sur le set 6, en reprenant les meilleurs aspects des précédents sets. Le jeu va vraiment dans le bon sens. On le voit d'ailleurs avec plusieurs streamers populaires comme Gotaga, MisterMV, Etoiles ou Gob qui y jouent: ça amène de la visibilité et fait découvrir le jeu à un public novice.

Que fais-tu à côté? Je suis dans ma dernière année de lycée à Neuchâtel. Comme je suis assez doué en cours, ça me laisse le temps pour m'entraîner. Avant cela, j'ai fait beaucoup de foot et du judo.

Que souhaites-tu faire plus tard? Je m'intéresse à l'e-sport et au gaming, ça me motive de fou. Ce serait un accomplissement d'en faire mon travail, mais je ne vais jamais arrêter mes études pour ça. Avoir rejoint le Lausanne Esports en janvier 2020 a été une excellente opportunité pour découvrir ce nouvel horizon.

Timothée Gold porte les couleurs du Lausanne Esports depuis janvier 2020. Danick Kury