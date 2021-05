France : Le Monde enquête sur la Birmanie, Total retire sa pub

Total n’a pas apprécié que le journal Le Monde révèle des liens entre le groupe pétrolier et la junte militaire birmane.

Une sanction surtout symbolique pour le journal, Total n’étant pas un gros annonceur. En outre, le quotidien, grâce au succès de ses abonnements numérique, se porte bien financièrement et a réduit ses dernières années sa dépendance à la publicité, qui représente environ 22% de ses recettes. Et ce n’est pas la première fois que le quotidien est privé de publicité par une entreprise mise en cause dans l’un de ses articles.