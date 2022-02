Toulouse (F) : «Le monde entier» appelé à décarboner le secteur aérien

La «Déclaration de Toulouse» demande «un objectif ambitieux à long terme pour l'aviation internationale» dans le but d'arriver à des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050.

Réunis à Toulouse (F), siège notamment d’Airbus, ils souhaitent qu’à l’OACI, les pays adoptent «un objectif ambitieux à long terme pour l’aviation internationale , à savoir des émissions nettes de carbone nulles d’ici à 2050.» Le document relève que de nombreux pays et institutions internationales, ainsi que des groupes fédérant des compagnies aériennes et les industriels de l’aéronautique, soutiennent déjà ce principe du «net zéro» au milieu du siècle.

Effet d'entraînement

C’est notamment le cas de l’UE, des États-Unis et de l’Iata, organisation de quelque 300 compagnies aériennes réalisant plus de 80% du trafic mondial. Or, certains gros émetteurs comme la Russie et la Chine ont fixé l’échéance à 2060. Cet appel, qui n’a pas de valeur contraignante, compte sur un effet d’entraînement pour convaincre d’autres pays, comme le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud ou ceux du Moyen-Orient, avait souligné cette semaine le gouvernement français.