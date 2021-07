Tennis - Le monde est prévenu: Djokovic n’est pas rassasié

Après l’Open d’Australie et Roland-Garros, le No 1 mondial s’est emparé hier du 3e tournoi majeur de 2021, gardant intacts ses espoirs de réaliser, en septembre à l’US Open, le Grand Chelem calendaire. Un exploit que n’ont jamais accompli ses deux grands rivaux, avec qui il partage désormais le record de titres (20) en Grand Chelem. «Il y a quelques années, on ne parlait que de Federer, puis de Nadal. Mais pour moi, Novak est le meilleur, a dit son coach, Goran Ivanisevic. Je crois fermement qu’il va gagner les quatre cette année. Et alors, je pense que cette histoire sera terminée.»