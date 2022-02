Crise ukrainienne : Le monde fait face «à un moment de péril», estime le chef de l’ONU

Les appels à la désescalade et au retrait des troupes russes se sont multipliés mercredi à la tribune des Nations Unies, après la reconnaissance par Moscou des territoires séparatistes.

Pour Antonio Guterres, la Russie s’est rendue coupable «de violations de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine». AFP

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a estimé mercredi devant l’Assemblée générale des Nations Unies que le monde faisait face «à un moment de péril» avec la crise entre la Russie et l’Occident autour de l’Ukraine, qui a réclamé le retrait des troupes russes.

«La fin de l’ordre mondial»

«Le conflit déclenché par la Russie avec l’Ukraine pourrait se traduire par «une nouvelle crise de réfugiés» avec «jusqu’à 5 millions de personnes supplémentaires déplacées», a averti de son côté l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Pour le chef de l’ONU, «la décision de la Russie de reconnaître la soi-disant «indépendance» des régions de Donetsk et de Lougansk – et la suite – sont des violations de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine et sont incompatibles avec les principes de la Charte des Nations unies».

Prenant la parole dans la foulée, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a souligné que l’Ukraine n’était pas une menace pour la Russie. «L’Ukraine n’a jamais prévu et ne prévoit aucune opération militaire dans le Donbass»», a-t-il dit.

Crise en Ukraine: ce qu’il s’est passé ces 24 dernières heures

«Le début d’une guerre à grande échelle en Ukraine sera la fin de l’ordre mondial tel que nous le connaissons», a mis en garde Dmytro Kuleba, en demandant aux membres des Nations unies de ne pas reconnaître l’indépendance des régions de Donetsk et de Lougansk.

«Il faut que la Russie retrouve le chemin de la diplomatie», qu’elle «retire ses troupes, cesse de déstabiliser la région», a réclamé le ministre ukrainien. «Nous voulons la paix!» a lancé à la fin de son long discours Dmytro Kuleba, vivement applaudi.

La majorité des orateurs, représentant tous les continents, ont critiqué plus ou moins ouvertement les décisions et actions récentes de Moscou.

Les réactions ne se font pas attendre: l’Allemagne suspend Nord Stream 2

«Époque d’empires»

«Si la Russie continue sur cette voie, elle pourrait – selon nos estimations – créer une nouvelle crise de réfugiés, l’une des plus importantes auxquelles le monde soit confronté aujourd’hui, avec jusqu’à 5 millions de personnes supplémentaires déplacées par la guerre choisie par la Russie et sa pression exercée sur les voisins de l’Ukraine», a affirmé l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

«Parce que l’Ukraine est l’un des plus grands fournisseurs de blé au monde, en particulier pour le monde en développement, les actions de la Russie pourraient provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires et conduire à une faim encore plus désespérée dans des endroits comme la Libye, le Yémen et le Liban», a aussi affirmé la diplomate américaine.

Deux jours après une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield a une nouvelle fois appelé la Russie à faire marche arrière. Moscou est un membre permanent du Conseil de sécurité, doté d’un droit de veto, ce qui lui permet d’annihiler toute tentative dans cette instance pour la condamner.

«Nous sommes en 2022» et «nous ne reviendrons pas à une époque d’empires et de colonies – ou à l’URSS ou à l’Union soviétique», a fait valoir Linda Thomas-Greenfield. «Nous avons avancé et devons veiller, comme l’a dit lundi le Kenya au Conseil de sécurité, à ce que «les braises des empires morts n’enflamment pas de nouvelles formes d’oppression et de violence»», a-t-elle ajouté.

Cyberattaque sur plusieurs sites officiels en Ukraine Une nouvelle cyberattaque visait mercredi plusieurs sites officiels ukrainiens rendus inaccessibles, a annoncé un haut responsable gouvernemental. Le vice-Premier ministre Mykhaïlo Fiodorov a indiqué que l’attaque avait commencé en fin d’après-midi, perturbant le fonctionnement des sites internet de plusieurs banques et ministères du pays. Les pages d’accueil des sites du ministère des Affaires étrangères et celui du Cabinet des ministres étaient ainsi inaccessibles, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les sites concernés ont réussi à «rediriger le trafic vers un autre fournisseur d’accès pour minimiser le préjudice», a toutefois assuré M. Fiodorov. L’origine de cette attaque DDos (par déni de service) n’a pas été spécifiée. En janvier, l’Ukraine a déjà été visée par une cyberattaque d’ampleur contre nombre de sites gouvernementaux. Les autorités avaient alors affirmé avoir des preuves de l’implication de la Russie, des accusations démenties par Moscou.