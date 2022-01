Festivités : Le monde fête un deuxième nouvel An sous l’ombre du Covid

Dans la nuit de vendredi à samedi, le monde a célébré le nouvel An, une nouvelle fois sous la menace du coronavirus et de son nouveau variant.

Le monde célèbre samedi le passage à 2022 avec des festivités souvent restreintes, sur fond d’explosion des contaminations au Covid, et endeuillées en Inde où 12 personnes sont mortes dans un mouvement de foule lors de traditionnelles prières du Nouvel An.

Bousculade en Inde

Les îles Kiribati, dans le Pacifique, ont été les premières à célébrer la nouvelle année à partir de 11 heures heure suisse vendredi. Dans le Cachemire indien, une bousculade vers 02h45 locales (22h15 heure suisse) a fait au moins 12 morts et treize blessés dans le sanctuaire de Mata Vaishno Devi, l’un des sanctuaires hindous les plus fréquentés du nord de l’Inde.

De Séoul à Mexico et San Francisco, de nombreuses festivités ont été, une nouvelle fois, annulées ou sévèrement encadrées. A Paris, où le traditionnel feu d’artifice de la Saint-Sylvestre a été annulé, des milliers de touristes et de badauds – beaucoup moins nombreux qu’avant la pandémie – ont déambulé sur l’avenue des Champs Elysées, bordée d’arbres scintillants, où les policiers contrôlaient le port du masque, à nouveau obligatoire.

«Tout est fermé aux Pays-Bas, donc on est mieux ici. Je vais rester jusqu’à minuit, voir les lumières, après on ne sait pas trop», explique Koen, un touriste néerlandais de 22 ans venu à Paris pour le réveillon avec sa petite amie. En plein cœur de Madrid, le traditionnel rassemblement à la Puerta del Sol a réuni quelque 7000 personnes pour avaler des grains de raisin au son des douze coups de minuit.

À New York, la foule avait été réduite pour célébrer nouvel An.

Rassemblements restreints

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis, Rio de Janeiro a réduit la voilure pour ses célébrations, qui attirent annuellement trois millions de touristes sur la célèbre plage de Copacabana. Cette année, les concerts ont été annulés, l’accès au quartier restreint, et la pluie de l’été tropical s’est invitée.

«Notre rêve»

À New York, les fêtards ont commencé à se regrouper vendredi soir sur l’emblématique Times Square, au cœur de Manhattan, pour assister au compte à rebours juste avant minuit et au lâcher de la boule et des confettis qui marque l’entrée dans la nouvelle année. Le maire Bill de Blasio avait promis que la fête aurait lieu, mais avec seulement 15’000 personnes sur Times Square, au lieu de 60’000, toutes masquées et vaccinées.