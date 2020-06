Coronavirus

Le monde franchit le cap des 10 millions de contaminés

Alors qu’en Europe, le déconfinement est largement entamé, les Etats-Unis semblent loin de connaître la fin de la première vague. Désormais, près de 500’000 décès dus au Covid-19 sont à recenser dans le monde.

L'Europe est le continent le plus touché, avec 2,6 millions de cas mais, en nombre de morts, les Etats-Unis sont largement en tête: ils comptabilisent plus de 125’000 décès, alors que le bilan total des morts approche le demi-million.

Le retour à la normale dans de nombreux pays ne doit pas faire oublier que le rythme de la pandémie continue de s'accélérer dans le monde: ainsi, le nombre de cas déclarés a doublé depuis le 21 mai et plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les six derniers jours.

«Grave et complexe»

A Pékin, où 311 cas ont été diagnostiqués et quelque 7,7 millions de personnes testées, «la situation épidémique est grave et complexe», a reconnu dimanche Xu Hejian, un porte-parole municipal.

La Corée maîtrise la situation

Pays le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient, l'Iran a enregistré un record de 144 décès au cours des dernières 24 heures, un plus haut en près de trois mois qui porte le bilan national à 10’508 morts.

Diffusion plus étendue en Inde

«Contrairement à la Chine, où la pandémie était relativement plus concentrée, autour de Wuhan et de quelques autres villes, l'Inde a une diffusion plus étendue qui rend les choses un peu plus compliquées pour le système de santé», a expliqué à l'AFP Anant Bhan, un expert en santé publique.