20 EXEMPLAIRES UNIQUES: Le monde merveilleux des Art Cars de BMW

Cela fait plus de 40 ans que les BMW Art Cars font sensation. Entre-temps, la collection exclusive compte 20 exemplaires uniques. Et tout cela grâce au rêve d’un pilote amateur français.

En 1975, le commissaire-priseur et pilote amateur, Hervé Poulain, rêvait de participer aux 24 Heures du Mans dans une voiture de sport conçue par des artistes. La société BMW Motorsport GmbH, fondée seulement trois ans plus tôt, a vu que cette idée un peu folle avait du potentiel et a fait peindre une BMW 3.0 CSL par le célèbre sculpteur américain, Alexander Calder. Peu de temps après, Hervé Poulain a pris le départ des 24 Heures du Mans au volant du coupé léger aux couleurs vives, créant ainsi la première performance artistique BMW. Depuis lors, les BMW Art Cars sont des modèles d’exposition hautement convoités.

1. Alexander Calder, BMW 3.0 CSL, 1975

BMW

Personne n’aurait pensé que l’idée d’Hervé Poulain ferait autant de vagues lorsqu’il a pris le départ au Mans en 1975 avec sa voiture de sport flamboyante. Bien qu’il n’ait pas atteint son objectif, le bolide multicolore signé Alexander Calder a fait un écho remarquable, marquant ainsi le coup d’envoi des BMW Art Cars.

2. Frank Stella, BMW 3.0 CSL, 1976

BMW

Un an seulement après Alexander Calder, un autre artiste américain a eu le privilège d’embellir la carrosserie d’un modèle bavarois. Frank Stella s’est attaqué à une BMW 3.0 CSL de 759 ch, qui a également pris le départ de la course d’endurance au Mans, avec le numéro 21. Pour le passionné de sport automobile Frank Stella, concevoir l’habillage de la deuxième BMW Art Car était un véritable honneur. Comme pour la voiture d’Alexander Calder, la peinture a également été appliquée par le légendaire maître peintre en carrosserie, Walter Maurer.

3. Roy Lichtenstein, BMW 320i Turbo, 1977

BMW

Entre-temps, BMW Motorsport avait pris goût à ses Art Cars. En 1977, l’illustre artiste du mouvement pop art, Roy Lichtenstein, a eu le droit de parer de son art une BMW 320i Turbo. Pour ce faire, Roy Lichtenstein a utilisé ses fameux «points Benday», mêlés à un paysage qui semble défiler sur les flancs de la BMW 320i Turbo. Une fois n’est pas coutume, ce modèle a également pris le départ des 24 Heures du Mans. Les pilotes Hervé Poulain et Marcel Mignot ont décroché la neuvième place du classement général et la première place de sa catégorie.

4. Andy Warhol, BMW M1, 1979

BMW

L’exemplaire le plus connu de la collection de BMW Art Cars est sans doute la BMW M1, peinte par Andy Warhol en personne. La supercar bavaroise est déjà une légende en soi, mais grâce à la signature de celui qui est sans doute l’artiste le plus célèbre du mouvement pop-art, la M1 est aujourd’hui l’une des voitures les plus précieuses au monde. Bien entendu, elle a, elle aussi, participé aux 24 Heures du Mans, en 1979, avant de prendre le chemin du musée.

5. Ernst Fuchs, BMW 635 CSi, 1982

BMW

En 1982, le peintre autrichien Ernst Fuchs a eu l’honneur de faire de la cinquième BMW Art Car, une BMW 635 CSi, une oeuvre d’art baptisée «Renard de feu à la chasse au lièvre». Même s’il s’agissait d’un modèle de série, l’oeuvre d’art sur quatre roues était, dès le départ, pensée exclusivement comme un objet d’exposition. Par conséquent, le «renard de feu» n’a pas pris le départ d’une course.

6. Robert Rauschenberg, BMW 635 CSi, 1986

BMW

Avec l’arrivée de la sixième BMW Art Car en 1986, le constructeur automobile bavarois manifestait très clairement son penchant pour les artistes du mouvement pop art. Le tour était venu pour Robert Rauschenberg de concevoir l’habillage d’une BMW 635 CSi. Même si elle ne s’est jamais retrouvée sur la ligne de départ d’une course, l’oeuvre d’art mobile était emmenée en balade par Robert Rauschenberg en personne.

7. Michael Jagamara Nelson, BMW M3 Gruppe A, 1989

BMW

En 1989, la BMW Art Car n° 6 a pris la route pour l’Australie, où l’artiste Michael Jagamara Nelson a immortalisé des scènes de culture et de paysages aborigènes australiens sur une BMW M3 noire. Michael Jagamara Nelson a déclaré à propos du processus de création qu’il avait traduit ses rêves en images sur la BMW. Une voiture de rêve, en somme.

8. Ken Done, BMW M3 Groupe A, 1989

BMW

La même année, un autre artiste australien s’est vu confié la réalisation d’une BMW Art Car. Ken Done a lui aussi embelli une BMW M3 du groupe A. Contrairement à l’oeuvre-d’art sur quatre roues de Michael Jagamara Nelson, l’Art Car n° 8 de Ken Done représentait l’Australie moderne. Très haute en couleurs, elle était surtout censée représenter la nature, le soleil et les plages du pays natal de l’artiste. Tout comme son pendant signé Michael Jagamara Nelson, la BMW M3 de Ken Done a été lancée sur les circuits australiens avant de devenir un modèle d’exposition.

9. Matazo Kayama, BMW 535i, 1990

BMW

En 1990 et après l’Australie, les BMW Art Cars ont poursuivi leur voyage en Asie, où le Japonais Matazo Kayama a transformé une BMW 535i en oeuvre d’art. Il a fait appel à l’application d’un procédé d’impression sur film spécial et à la technique de l’aérographie pour revêtir la BMW Série 5 d’un habit reflétant l’image d’un paysage stylisé, ponctué d’une rivière. Matazo Kayama lui-même a déclaré à propos de son inspiration: «Je veux que mon oeuvre ressemble à des cristaux de neige.»

10. César Manrique, BMW 730i, 1990

BMW

La même année, l’artiste d’avant-garde espagnol, César Manrique, est venu compléter la série de dix en transformant une BMW Série 7 en un bolide coloré. Pour les couleurs de l’habillage de la carrosserie, Manrique s’est inspiré de la nature de l’île de Lanzarote. Le noir représente la pierre de lave de l’île des Canaries, tandis que le vert symbolise la végétation tropicale et le rouge la vie.

11. A.R. Penck, BMW Z1, 1991

BMW

La BMW Z1 est déjà une rareté en soi, mais en tant qu’oeuvre d’art, conçue par l’artiste allemand A.R. Penck, cette Z1 est devenue un exemplaire unique extrêmement précieux. Avec son esthétique radicalement nouvelle pour l’époque et ses portes latérales escamotables qui se glissent dans les bas de caisse, la BMW Z1 demeure un jalon de l’histoire automobile de BMW. A.R. Penck s’est inspiré de peintures rupestres pour concevoir l’habillage de la onzième Art Car.

12. Esther Mahlangu, BMW 525i, 1991

BMW

Au début des années 1990, la tâche d’embellir une BMW Art Car a, pour la première fois, été confiée à une femme. Pour ce faire, l'artiste africaine Esther Mahlangu est restée fidèle à ses racines en créant une réminiscence de la culture africaine sur une BMW 525i. Comme la plupart de ses prédécesseurs et successeurs, la n° 12 est exclusivement un modèle d’exposition et, il va sans dire, une pièce unique.

13. Sandro Chia, BMW M3 GTR, 1992

BMW

Un an plus tard, c’est l’Italien Sandro Chia qui a pu laisser libre cours à ses talents d’artiste sur un prototype de course de la BMW M3 GTR, après avoir directement demandé au constructeur de concevoir, à son tour, une Art Car. Sitôt demandé, sitôt accordé et le résultat est impressionnant. Lui-même dit de son oeuvre d’art mobile: «Une voiture attire de nombreux regards. Les gens la regardent. Cette voiture reflète leurs regards».

14. David Hockney, BMW 850 CSi, 1995

BMW

Trois ans plus tard, BMW quitte la belle Italie pour continuer son périple en Angleterre. Après avoir longuement insisté pour bénéficier des services de la star britannique du mouvement pop art, David Hockney, ce dernier a fini par accepter la mission en 1995. La BMW 850 CSi signée par l’artiste était le résultat d'un long processus de création. Après tout, il n’était pas juste question d’appliquer un peu de peinture. David Hockney voulait faire ressortir l’âme de la voiture.

15. Jenny Holzer, BMW V12 LMR, 1999

BMW

L’artiste Jenny Holzer a eu le droit de s’attaquer à une BMW V12 LMR, qui était prévue pour la course des 24 Heures du Mans. Réputée pour son style direct et ses déclarations polarisantes, y compris en ce qui concerne son art, elle a donc fait appliquer des phrases en lettres chromées réfléchissantes et un film fluorescent sur la peinture blanche de la voiture de course, notamment: «Tu es tellement complexe que tu ne réagis pas face au danger.»

16. Olafur Eliasson, BMW H2R, 2007

BMW

Les choses s’étaient calmées autour des Art Cars de BMW, jusqu'à l'arrivée d'Ólafur Elíasson, en 2007. Son œuvre d'art automobile se distingue radicalement des autres Art Cars. L'œuvre du Danois d'origine islandaise marque une rupture radicale avec les Art Cars précédentes. Au premier coup d'œil, on ne distingue qu'un cocon géant, sous lequel se trouve le prototype de course d'une BMW H2R propulsée à l'hydrogène. L'enveloppe est composée de milliers de plaquettes métalliques qui ont été aspergées d'eau dans une immense chambre froide, ce qui a donné naissance à une carapace de glace unique en son genre, sous laquelle était emprisonnée la BMW H2R.

17. Jeff Koons, BMW M3 GT2, 2010

BMW

L’artiste américain Jeff Koons fait sans doute partie des artistes contemporains les plus connus. Ses sculptures évoquant des ballons gonflés à l’hélium sont légendaires, tout comme sa première BMW Art Car. La BMW M3 GT2 ne se distingue pas uniquement par ses couleurs vives. Grâce au design dynamique de l’Américain, la voiture donne l’impression d’être sur le point de démarrer, même lorsqu’elle est à l’arrêt. En 2010, le véhicule a pris le départ des 24 Heures du Mans et a fait l’unanimité auprès du public.

18. John Baldessari, BMW M6 GTLM, 2016

BMW

La patience des fans de BMW Art Cars a été mise à rude épreuve pendant six ans, mais cela en valait la peine. En 2016, John Baldessari a habillé une BMW M6 GTLM. L’artiste a misé sur quelques rares éléments bien ciblés. Estampillée de la mention «FAST» sur la portière du conducteur, la voiture de course faisait honneur à sa signature. Baldessari disait lui-même: «La BMW Art Car est assurément l’oeuvre d’art la plus rapide que j’ai jamais créée!».

19. Cao Fei, BMW M6 GT3, 2017

BMW

Avec la n°18 de la série des BMW Art Cars, l’artiste multimédia chinoise, Cao Fei, a pris un nouveau virage. En hommage au matériau qui compose de nombreuses voitures de course, à savoir le carbone, elle a opté pour la structure de ce matériau comme couleur de fond pour son projet. L’application qui y est associée a donné vie à l’’oeuvre d’art. Grâce à la réalité augmentée, le bolide noir se situe au cœur d’une tempête de couleurs qui s’est déchaînée au-dessus du véhicule.

20. Jeff Koons, BMW M850i xDrive Gran Coupé, 2022

BMW