Agence internationale de l’énergie : Le monde ne manquera pas de pétrole malgré l’isolement de la Russie

Le monde ne devrait pas manquer de pétrole, à court terme, malgré l’isolement croissant de la Russie, sur fond de ralentissement de la demande et de hausse de la production dans d’autres pays, estime jeudi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

«La hausse régulière de la production ailleurs (qu’en Russie), avec un ralentissement de la croissance de la demande, en particulier en Chine, devrait repousser tout déficit aigu de l’offre à court terme», juge l’agence dans son rapport mensuel sur le pétrole. Malgré les incertitudes actuelles, elle note aussi que la volatilité reste certes importante sur le marché, mais que les cours évoluent dans une fourchette plus resserrée et plus basse de 10 dollars le baril au-dessus des 100 dollars.