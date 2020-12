Covid-19 : Le monde panique face à une nouvelle variante du virus

La nouvelle souche apparue au Royaume-Uni, considérée comme «hors de contrôle» par les autorités, a poussé de nombreux pays à suspendre les arrivées de voyageurs en provenance de l’île.

L’apparition d’une nouvelle variante du coronavirus semblant se propager plus rapidement au Royaume-Uni a semé la panique lundi dans le monde et le doute sur l’efficacité des vaccins anti-Covid, au moment où l’Union européenne autorisait la distribution de celui de Pfizer-BioNTech.

«Nous avons eu un R0 (taux de reproduction du virus) beaucoup plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et nous l’avons maîtrisé. Cette situation n’est donc pas, en ce sens, hors de contrôle», a déclaré le responsable des situations d’urgence sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan, en conférence de presse.

«Il n’y a pas de preuve tangible que ce virus soit effectivement plus contagieux, (mais) il y a des preuves claires qu’il est plus répandu dans la population», a jugé de son côté le conseiller principal du programme gouvernemental américain de vaccination, Moncef Slaoui. «Ce qui est clair, c’est qu’il n’est pas plus pathogène», c’est-à-dire qu’il ne provoque pas une forme plus grave de la maladie.