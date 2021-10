Soudan : Le monde scrute la réaction de l’armée face les militants anti-putsch

Depuis lundi, la société civile soudanaise se mobilise contre le coup de force du général al-Burhane. Huit personnes sont mortes et 170 ont déjà été blessées lors des mobilisations.

«Le monde regarde»

Depuis cinq jours, les Soudanais sont entrés en «désobéissance civile», juchés sur des barricades. Face à eux, les balles réelles ou en caoutchouc et les grenades lacrymogènes des forces de sécurité ont plu, fauchant déjà huit d’entre eux, sûrement plus selon des médecins. Malgré tout, assure Tahani Abbas, «notre seule arme, c’est le pacifisme et elle a déjà payé». «Nous n’avons plus peur», martèle-t-elle encore. Car pour les manifestants qui promettent aussi des défilés de la diaspora à l’étranger, samedi est une redite de la «révolution» de 2019 qui a fait tomber Béchir au prix de six mois de mobilisation et plus de 250 morts.