deux ans déjà : Le monde se prépare à un second Noël assombri par la pandémie

Alors que l’ombre du Covid plane à nouveau sur le réveillon, des milliards de personnes à travers le globe s’apprêtent à célébrer la Nativité, malgré les restrictions et la menace d’Omicron.

De Rome à Bethléem

Ailleurs dans le monde, la flambée des infections au Covid-19 jette un froid sur les projets festifs. Les rassemblements seront généralement plus aisés que l’an dernier, même si les Pays-Bas sont confinés , que Broadway a annulé les spectacles de Noël et que l’Espagne et la Grèce ont réintroduit le masque obligatoire à l’extérieur .

«Fragment d’espoir»

«Bien que le temps pour acheter des cadeaux soit théoriquement compté, il y a encore une chose merveilleuse que vous pouvez offrir à votre famille et à tout le pays, et c’est d’obtenir cette dose , qu’il s’agisse de votre première ou de votre deuxième, ou de votre rappel, afin que les festivités de l’année prochaine soient encore meilleures que celles de cette année», a-t-il déclaré.

En France, le nombre de tests réalisés par les Français voulant retrouver leurs proches pour Noël a atteint un record de plus de 6,2 millions pour la semaine dernière. Et un autre record franchi, avec 91’608 cas confirmés jeudi.

Et sur Spotify, l’indéboulonnable «All I want for Christmas is you» a été remplacé par une chanson sur une rupture bourrée de grossièretés.