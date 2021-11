Economie – Le monde s’interroge sur l’impact du ralentissement chinois

Économie : Le monde s’interroge sur l’impact du ralentissement chinois

Crise immobilière, pénuries d’électricité, la Chine a mal à son économie. Le monde se questionne sur son devenir économique.

L’ économie chinoise , plombée par des pénuries d’électricité et une crise dans l’immobilier, a perdu de sa superbe au point de susciter des interrogations quant à l’impact sur la croissance mondiale dont elle est la locomotive depuis plus de 20 ans.

Les difficultés du secteur immobilier en Chine , consécutives aux déboires du géant Evergrande, pourraient poser des risques pour l’économie du monde et affecter les États-Unis, a mis en garde la Banque centrale américaine dans son rapport sur la stabilité financière publié lundi.

Un des plus gros promoteurs

Evergrande , qui traîne une ardoise estimée à 260 milliards d’euros, est l’ un des plus gros promoteurs de Chine . Sa situation financière est surveillée comme le lait sur le feu, car son effondrement porterait un coup sérieux à la croissance du géant asiatique.

Le secteur immobilier représente 25 à 30% du PIB chinois, selon les estimations. Au troisième trimestre, le Produit intérieur brut, affecté par la crise Evergrande, a augmenté de 4,9% sur un an contre 7,9% au deuxième trimestre.

Ralentissement anticipé

En octobre, le Fonds monétaire international (FMI) avait révisé en baisse ses prévisions d’expansion pour la Chine, tablant sur 8% (-0,1%). Son économiste en chef Gita Gopinath avait souligné que l’institution prête «une très grande attention» aux développements de la crise Evergrande et renvoie à ses déclarations du 24 octobre.

«Nous pensons que le gouvernement (chinois) a les ressources et la capacité de circonscrire le problème, ce qui signifie que même si nous assistons à un bouleversement dans le secteur immobilier, il sera contenu et ne débordera pas plus largement à l’économie chinoise», avait-elle estimé sur la chaîne CBS news.