Le patron de l’OMS à propos de l’Ukraine : «Le monde traite différemment les vies des Noirs et des Blancs»

Originaire du Tigré, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déploré mercredi le déséquilibre, en termes d’attention internationale, entre la guerre en Ukraine et les conflit en Ethiopie ou au Yémen.

«Il me faut être direct et honnête, le monde ne traite pas la race humaine de la même façon», a lancé le docteur Tedros, paraphrasant l’écrivain George Orwell.

Le monde «ne prête pas le même degré d’attention aux vies des Noirs et à celles des Blancs», a affirmé mercredi le directeur général de l’OMS, comparant l’attention portée à l’Ukraine et celle accordée à d’autres pays.

«Certains sont plus égaux que d’autres»

«Il me faut être direct et honnête, le monde ne traite pas la race humaine de la même façon. Certains sont plus égaux que d’autres», a lancé le docteur Tedros, paraphrasant l’écrivain George Orwell. «Et quand je dis cela, cela me fait de la peine (...) C’est très difficile à accepter mais c’est ce qui arrive», a-t-il insisté, espérant que «le monde reviendra à la raison et traitera toute vie humaine de la même façon». Il a fait une longue digression sur la situation dans sa région natale du Tigré, où les autorités sont en conflit contre les forces gouvernementales. Il a dit sa crainte que la trêve humanitaire décrétée le 24 mars par le gouvernement d’Addis Abeba pour laisser accéder de l’aide humanitaire au Tigré jusque-là coupé de tout, ne «soit qu’une manoeuvre diplomatique».