Climat : Le monde va vers un réchauffement «catastrophique» de +2,7°C

Les engagement pris par les 191 pays signataires de l’Accord de Paris ne permettront pas de limiter suffisamment la hausse des températures, s’alarme l’ONU.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a exhorté les pays à prendre des engagements climatiques plus ambitieux vendredi.

Les engagements déposés par les États signataires de l’Accord de Paris mènent le monde vers un réchauffement «catastrophique» de +2,7°C, très loin de l’objectif de 1,5°C espéré pour limiter les retombées destructrices du réchauffement, s’est alarmée l’ONU à six semaines de la COP26.

«L’échec se mesurera à l’aune du nombre de morts»

L’Accord de Paris vise à limiter ce réchauffement bien en-deçà de +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle, si possible +1,5°C, mais «l’échec à respecter cet objectif se mesurera à l’aune du nombre de morts et de moyens de subsistances détruits», a-t-il insisté, appelant tous les gouvernements à proposer des engagements plus ambitieux.