Annulé le 21 mars lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, le Championnat du monde 2021, qui aurait dû se tenir à Zurich et à Lausanne du 8 au 24 mai, a bouclé sa comptabilité le 26 janvier.

Le bilan a été dévoilé par «Le Matin Dimanche»: composé de six personnes, dont le président valaisan Jean-Marie Viaccoz, le Conseil d’administration a dégagé un bénéfice de 13,4 millions de francs. En vertu des accords contractuels, la somme sera répartie à parts égales entre Swiss Ice Hockey et In Front, la société zougoise chargée par la Fédération internationale (IIHF) de la commercialisation du produit.