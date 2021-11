Football : Le Mondial 2022 se fera sans l’Italie ou sans le Portugal

Les deux nations ont été placées dans le même groupe des barrages et, si elles passent les demi-finales, l’une des deux sera privée de voyage au Qatar l’an prochain.

L’Italie, championne d’Europe en titre, et le Portugal de Cristiano Ronaldo, vainqueur de l’Euro 2016, ont été versés vendredi dans la même «voie» des barrages du Mondial 2022 fin mars et seront contraints de s’affronter pour la qualification si les deux équipes franchissent leur demi-finale respective.

Lors du tirage effectué vendredi à Zurich, le pire scénario s’est dessiné pour la «Nazionale» et la «Seleçao», qui défieront respectivement la Macédoine du Nord et la Turquie en demi-finales des barrages, avant une possible confrontation de haut vol entre les deux mastodontes européens lors d’une alléchante finale.