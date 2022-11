Genève: Mondial de foot: gare aux paris sportifs addictifs!

Explosion des paris sportifs en Suisse

«Avec les paris en ligne, l’accès a été facilité et le lancement de Jouezsport – application qui permet de parier en direct – a rendu l’offre beaucoup plus attractive. Alors qu’avant on misait sur l’issue d’un match, désormais, il existe près de 20 paris possibles sur une seule rencontre», relève Isabelle Chatelain. Les chiffres le démontrent. Les paris sportifs ne cessent d’augmenter en Suisse. Alors qu’ils représentaient 3 millions de francs de recette en 2011, dix ans plus tard, ils ont atteint 38 millions (12 millions en 2018 et 25 millions en 2020). Pour Natacha Cattin, aucun doute, cette augmentation est liée à l’arrivée des jeunes sur le marché.