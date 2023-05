Tout savoir sur le Championnat du monde de hockey 2023

Les sites de compétition

Le favori au titre mondial

La Finlande, championne du monde et olympique en titre, s’était imposée il y a une année en finale contre le Canada après prolongation. La sélection finlandaise, avec plusieurs Suisses dans ses rangs (Teemu Hartikainen, Mikko Lehtonen, Juho Lammikko, Harri Pesonen, Jere Sallinen et le futur joueur du LHC Antti Suomela), part de nouveau avec les faveurs de la cote.

Les perspectives suisses

La cuvée 2023 de l’équipe nationale (avec momentanément quatre renforts de NHL, contre sept lors de la précédente édition) sera articulée autour du gardien Leonardo Genoni, du défenseur des Arizona Coyotes Janis Moser et de l’ailier Nino Niederreiter (Winnipeg Jets). L’éventuelle arrivée en cours de route de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, fraîchement éliminés en play-off de NHL avec New Jersey Devils, augmenterait considérablement les chances helvétiques. La qualification pour les quarts représente le service minimum et une apparition dans le dernier carré de la compétition serait déjà une réussite pour un groupe qui paraît moins bien armé que celui de 2022.