Hockey sur glace: Une surprise pour le début du Mondial

La Finlande, championne du monde en titre et championne olympique, ouvrait les feux du Mondial, vendredi devant son public à Tampere, contre les États-Unis. L’attente était grande pour les favoris du tournoi qui se sont pourtant inclinés 1-4 devant les Américains dans le groupe A.

Tout était pourtant bien parti pour les hommes coachés par Jukka Jalonen qui ont concocté un but «suisse» pour ouvrir la marque. À la 18e minute, en power play, le Genevois Teemu Hartikainen, servi par son futur coéquipier Sakari Manninen et par le Biennois Jere Sallinen, a inscrit le 1-0.

Mais les Américains sont toujours difficiles à jouer et les Finlandais s’en sont souvenus à la 34e quand Cutter Gauthier a égalisé. Puis les hôtes ont vécu un dernier tiers d’enfer en encaissant des buts de Drew O’Connor (50e) et d’Alex Tuch (53e et 60e dans la cage vide). La réaction finlandaise est attendue samedi (19h.20) contre l’Allemagne.