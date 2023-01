Le Monsieur hockey de la RTS signe à  FR Gottéron

FR Gottéron s’offre une figure connue du hockey sur glace suisse. Marc-André Berset deviendra le directeur communication et marque du club à compter du 1er avril 2023. Il s’occupera de développer la marque, mais aussi du projet du championnat du monde 2026 sur le site, en collaboration avec le canton et la ville de Fribourg.

«J’ai été séduit par le projet, explique M. Puck de la RTS. Le club de Gottéron est dans une excellente dynamique et a encore un potentiel de développement. De surcroît, en tant qu’amoureux du hockey, cette opportunité me permettra de pouvoir cultiver cette passion tout en me rapprochant de chez moi.»