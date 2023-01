Basketball : Le «monstre» Giannis porte Milwaukee, Minnesota se paye les Grizzlies

Avec 41 points, 12 rebonds et 6 passes, le Grec a offert la victoire aux Bucks face à Indiana (141-131), au cours d’une soirée NBA marquée par le succès des Wolves devant Memphis (111-100).

Dans une soirée de NBA marquée par l’émotion, après la découverte des images de l'arrestation fatale de Tyre Nichols, Giannis Antetokounmpo – auteur de 41 points - a sorti les muscles pour faire gagner Milwaukee à Indiana (141-131). Ultra-dominant à l'intérieur, le double MVP 2019 et 2020 a ajouté 12 rebonds et 6 passes à son escarcelle dans une rencontre qui a longtemps ressemblé à une promenade de santé pour ses Bucks, puisqu'ils ont compté jusqu'à 33 unités d'avance.

Son 7/18 leur a donné un peu raison, puisqu'ils sont revenus à -7 à quatre minutes du terme, guidés par l'imposant Myles Turner (24 points, 4 contres), mais Jrue Holiday (20 points) et Khris Middleton (17 points) ont su prendre le relais.

Milwaukee demeure 3e à l'Est. Indiana reste 9e position malgré ce huitième revers en dix matches.

Au 5e rang se trouve Cleveland, défait à Oklahoma City (112-100) en subissant la loi de Shai Gilgeous-Alexander, une nouvelle fois excellent (35 points). Particulièrement adroit (12/21 aux tirs, 8 passes), l'arrière a enchaîné une quatrième rencontre à au moins 30 points et le Thunder (11e à l'Ouest) confirme son redressement avec ce sixième succès en huit matches, qui le rapproche des barrages pour les play-offs.

Les «splash brothers» de retour

À l'Ouest, Golden State en a pour sa part remporté un deuxième consécutif, ce qui ne lui était plus arrivé depuis dix matches, aux dépens de Toronto (129-117). Les Warriors, qui remontent à la 7e place, ont pu compter sur une performance très solide de Stephen Curry (35 points, à 13/21, 11 passes), parfaitement secondé par son «splash brother» Klay Thompson (29 points, 8 rebonds).

De son côté, Minnesota a infligé à Memphis un cinquième revers consécutif (111-100). À Minneapolis, les Wolves se sont appuyés sur Anthony Edwards, auteur de 25 points (7 passes) et d'un dunk spectaculaire sur Jaren Jackson Jr, pourtant contreur redoutable, pour vaincre des Grizzlies, décidément pas au mieux actuellement.

Car ce qui fait habituellement leur force, cette capacité à défendre dur pour mieux galoper et marquer en contre, ne fonctionne plus depuis quelques matches, malgré les efforts encore louables de Ja Morant en mode triple-double (27 points, 11 passes, 10 rebonds). Memphis n'en demeure pas moins un solide 2e devant Sacramento.

Minnesota grimpe au 8e rang, en montrant du mieux dans son jeu, à l'image de Rudy Gobert, encore présent défensivement (13 rebonds, 3 contres) et parfois inspiré en attaque, contrairement à ce que suggèrent ses 7 points (à 3/5), à l'image de ce dunk arrière sur un alley-oop (passe en l'air) et de sa passe aveugle dans le dos, décisive pour Jaden McDaniels, dans le money-time.

La découverte ce vendredi de la vidéo insoutenable de son arrestation, et des coups fatals assénés, a profondément choqué joueurs et équipes de la ligue, qui ont adressé des messages de tristesse et de condoléances à la famille de Nichols, la NBA qualifiant les images d’«horribles».