Suisse

Le montant de l’aide au tourisme divise

Le Conseil des Etats est prêt à débourser 67 millions de francs pour le secteur, alors que le National propose 40 millions.

Les 27 millions, sur lesquels le National et les Etats n’arrivent pas à se mettre d’accord devraient compenser ce que les partenaires privés de Suisse Tourisme, banques notamment, ne verseront pas aux régions touristiques en raison de la crise.

Pour certains cantons, le tourisme représente jusqu’à 25% du PIB, a rappelé Beat Rieder (PDC/VS). La Confédération doit aider les régions et les destinations helvétiques durement touchées. L’argent sera utilisé à bon escient. Une minorité UDC et PLR a estimé que 40 millions seraient suffisants et mis en doute le besoin d’aider les partenaires privés de Suisse Tourisme.