Mercato : Le montant des transferts au plus bas depuis cinq ans

La FIFA a publié son rapport mercato pour l’année 2021. Covid-19 oblige, les clubs ont été plus frileux au moment de sortir le chéquier.

Lukaku, Sancho et Hakimi ont été au centre des plus gros transferts de 2021.

Plus d’opérations, mais moins d’argent en circulation: le nombre de transferts dans le football professionnel masculin a légèrement augmenté en 2021, mais leur valeur financière est au plus bas depuis cinq ans sur fond de pandémie, indique un rapport de la FIFA, publié vendredi. La Fédération internationale a recensé quelque 18’000 mouvements internationaux l’année dernière, un chiffre proche du record atteint en 2019 et en hausse de 5,1% par rapport à 2020, année de l’irruption de la pandémie de Covid-19.