Balkans : Le Monténégro se dote d’un nouveau gouvernement pro-occidental

Jeudi, le nouveau gouvernement monténégrin a succédé à un cabinet qui avait été formé essentiellement par des partis proserbes et prorusses.

Ce nouveau gouvernement succède à un cabinet qui avait été formé essentiellement par des partis proserbes et prorusses, mais qui n’a pas résisté aux luttes intestines après à peine un an et demi d’existence, ce qui a ralenti les réformes réclamées par Bruxelles. Sur 48 députés présents, 45 ont voté en faveur du nouveau gouvernement et trois ont voté contre, dans un Parlement qui compte 81 sièges, a constaté une journaliste de l’AFP.