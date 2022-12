train panoramique: le Montreux - Interlaken accueillera Federer et une star américaine

Une légère secousse est ressentie au moment où la nouvelle locomotive s’arrime au convoi, à la gare de Zweisimmen (BE). Hormis ce détail, la surélévation du train (20 centimètres) et la circulation ininterrompue sur un rail de 1,43 m de large puis sur un rail de 1 m est à peine perceptible quand on est à bord du GoldenPass Express. Cette prouesse est une première mondiale dûment brevetée par Alstom et la Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB): des bogies (châssis) à écartement variable spécialement conçus pour cet emploi permettent l’adaptation des roues au chemin de fer.

Jusqu’à présent le train en partance de Montreux finissait sa course à Zweisimmen parce que la voie était plus étroite à partir de là. Il fallait changer de véhicule. Dès le 11 décembre, premier jour du nouvel horaire CFF, le train changera de locomotive en 5 minutes, pour s’adapter au courant électrique, et circulera jusqu’à Interlaken en 3h15. La ligne directe desservira donc trois grandes destinations touristiques suisses puisqu’elle passe par Gstaad.

Il ne sera plus nécessaire de changer de train pour aller de Montreux à Interlaken. Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois

Des stars dans le GoldenPass Express

Avant la mise en service, les médias, dont «20 minutes», ont été conviés, cette semaine, à un aller - retour dans le train panoramique. Il comprend trois classes: 2e, 1e et Prestige. Celle-ci offre un confort maximal grâce à des fauteuils avec fonctions chauffage et massage. Chaque siège peut pivoter sur simple action d’une pédale pour voyager dans le sens de la marche, s’asseoir face à quelqu’un ou lui tourner le dos.

C’est dans cet écrin chic que prendront place Roger Federer et une star américaine, dont le nom n’a pas été révélé, pour le tournage d’une publicité en janvier prochain. Le tennisman, ambassadeur de Suisse Tourisme, est le protagoniste d’une série de spots. Les images du GoldenPass Express et des splendides paysages qu’il traverse feront le tour du monde. Autre info people, le train sera baptisé par sa marraine, la chanteuse Shania Twain.

Le siège de la classe Prestige peut pivoter. Il a aussi une fonction massage et chauffage. Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois Une voiture de 1e classe. Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois Une voiture de 2e classe. Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois

Deux voitures Belle Époque supplémentaires Deux voitures Pullman datant de 1905 sont actuellement en restauration. En 2023, elles seront reliées à la voiture Belle Époque déjà exploitée par la compagnie du MOB. L’une est un bar, l’autre un wagon de 1e classe avec des fauteuils originaux. La structure des châssis ne permet de rouler que sur le tronçon Montreux - Zweisimmen.

Caviar bernois et vin vaudois

Comme 80% des passagers de la compagnie du MOB sont des touristes, l’offre culinaire revêt une importance capitale pour un trajet de plus de 3 heures. Seuls des produits provenant des régions traversées par la ligne ferroviaire (hormis le champagne) seront servis aux passagers. De décembre à juin 2023, comme le train circulera uniquement le matin, la carte sera limitée: petit-déjeuner, blinis de caviar Oona de Frutigen (BE) sur de la double crème de Gruyère, planchette de fromage et de charcuterie de Gstaad et de Rossinière. Ensuite, la fréquence passera à quatre allers-retours quotidiens, un menu (trois plats) sera alors proposé en 1e et en classe Prestige.

Une entrée préparée par le chef étoilé Stéphane Décotterd. François Wavre - Lundi13

Pour certains voyages, un grand nom de la restauration locale concoctera des mets exceptionnels. Parmi eux, le chef étoilé Stéphane Décotterd, établi à Glion, a prouvé, lors de la présentation à la presse, qu’il était capable de faire des merveilles dans un espace restreint pourvu d’un four à vapeur. Le cuisinier est associé à Testuz, prestigieux domaine viticole en Lavaux. Ses vins seront servis à bord. La maison vaudoise proposera parfois des vieux millésimes de Dézaley.

Les vins de la maison Testuz, en Lavaux, seront servis à bord. Elle proposera parfois des vieux millésimes. Ici L’Arbalète Dézaley grand cru 1994. François Wavre - Lundi13